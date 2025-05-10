Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня.
«Воздушное пространство Пакистана полностью восстановлено для всех типов рейсов. Все аэропорты в стране возобновили работу и доступны для полетов в обычном режиме», — говорится сообщении управления в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
* Запрещена в России как экстремистская.