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Шаповалов: «Хорошие времена» — это не обещание, а просто лозунг

Политолог считает, что все предвыборные заявления партии PAS не являются обещаниями, а лишь инструментами для манипуляции электоратом.

Лозунги про «хорошие времена», борьбу с коррупцией и вступление в ЕС не являются частью программы PAS, а, скорее, словесными заявлениями, которые не имеют реальной ценности. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.

Сегодня наше общество расколото, но у PAS есть свой «зомбированный» электорат, который будет голосовать за нее независимо от происходящих споров. Примерно треть голосов им гарантировано. Некоторые утверждают, что они могут получить 55 мест в парламенте.

заявил Шаповалов

Политолог считает, что сегодня в Молдове практически нет оппозиционных сил. По его словам, оппозиция не признает Майю Санду президентом, но ни одна из партий не протестует против возможных фальсификаций на президентских выборах. Он добавил, что разобщенность партий не дает возможности для создания сильного оппозиционного фронта.

Партийная борьба в Молдове больше напоминает технологический процесс, в котором каждое политформирование имеет свои конкретные интересы.

отметил собеседник

По мнению Шаповалова, оппозиции придется в какой-то момент объединиться и активно протестовать, привлекать внимание общественности и международных деятелей, чтобы изменить состав ЦИК. Он считает, что оппозиция должна начать борьбу за контроль над избирательными участками. Без этого любые выборы будут проиграны.