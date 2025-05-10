Шаповалов: «Хорошие времена» — это не обещание, а просто лозунг

Политолог считает, что сегодня в Молдове практически нет оппозиционных сил. По его словам, оппозиция не признает Майю Санду президентом, но ни одна из партий не протестует против возможных фальсификаций на президентских выборах. Он добавил, что разобщенность партий не дает возможности для создания сильного оппозиционного фронта.