Спецпосланник Трампа прокомментировал идею с 30-дневным перемирием с Украиной

Ранее представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию конфликта, создали документ по его прекращению. Документ включает в себя 22 пункта — в том числе о 30-дневном прекращении огня, а также соответствующий требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.