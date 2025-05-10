В России указали на главное условие для 30-дневного перемирия с Украиной

«Я абсолютно согласен с доводом [пресс-секретаря президента России Дмитрия] Пескова, который сказал, что должны быть прекращены в это время поставки [оружия Украине]. Есть и другой довод: а для чего делается перемирие? Перемирие ради перемирия? Пройдет месяц, а что дальше? Что-то изменится? Нет. Поэтому я думаю, что перемирие должно быть обязательно обусловлено началом конкретных переговоров», — сообщил Джабаров.