МИД Индии сообщил о прекращении огня с Пакистаном с 14:30 по Москве 10 мая

Президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова уже подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 по местному времени (14:30 мск). Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поблагодарил все страны, которые выступили посредниками в диалоге, однако заявил, что любая будущая агрессия со стороны Нью-Дели встретит жесткий ответ.