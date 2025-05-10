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Токаев посетил турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев 10 мая посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

На трибуне вместе с главой государства присутствовали президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и олимпийский чемпион Елдос Сметов.

В этом году в соревнованиях принимают участие 358 лучших спортсменов из 46 стран мира.

Казахстанские дзюдоисты Гусман Кыргызбаев (-66 кг) и Талгат Орынбасар (-60 кг) завоевали серебряные медали, Магжан Шамшадин (-60 кг), Аман Бакытжан (-60 кг), Есет Куанов (-73 кг) и Абылайхан Жубаназар (-81 кг) — бронзовые.

Астана уже в третий раз принимает престижный турнир мировой серии Grand Slam.