Зеленский заявил Трампу о готовности начать переговоры с Россией

В ходе переговоров в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и Зеленский позвонили Трампу, чтобы изложить ему свою позицию. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.