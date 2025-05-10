Стармер заявил об ужесточении санкций в случае отказа России от перемирия

10 мая в Киев на встречу коалиции прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским они созвонились с президентом США Дональдом Трампом и обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине.
«Всем пяти присутствующим здесь лидерам ясно, что, если он [президент России Владимир Путин] откажется от мира, его ждет ответ. Мы ужесточим санкции и расширим военную помощь Украине, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров», — сказал Стармер.
До этого с подобным заявлением выступил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. ЕС вместе с США готов усилить санкционное давление на Россию, «если это будет необходимо» и если Москва не согласится на мирные переговоры, пообещал глава правительства ФРГ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал запугивание России санкциями «пустым делом». Он добавил, что Москва привыкла к объявлению против нее санкций и «представляет себе», что будет делать, чтобы минимизировать их последствия.
Трамп уже призывал Россию и Украину к 30-дневному перемирию после состоявшегося 8 мая разговора с Владимиром Зеленским. Он добавил, что вместе с европейскими лидерами остается приверженным установлению мира между двумя странами.
Идея о 30-дневном прекращении огня была озвучена по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта. Путин ее поддержал, но перечислил «нюансы», которые требуют дополнительных обсуждений. Речь шла, в частности, о продолжении предоставления Киеву военной помощи странами Запада.