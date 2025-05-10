Стармер заявил об ужесточении санкций в случае отказа России от перемирия

«Всем пяти присутствующим здесь лидерам ясно, что, если он [президент России Владимир Путин] откажется от мира, его ждет ответ. Мы ужесточим санкции и расширим военную помощь Украине, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров», — сказал Стармер.