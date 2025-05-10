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У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков

Песков: каналов диалога с президентом Франции Макроном у Кремля нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Каналов диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой «коалицией желающих». Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.

«У нас нет каналов диалога с президентом Франции», — сказал Песков в интервью «Первому каналу», комментируя предложение о перемирии.