У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков

В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой «коалицией желающих». Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.