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Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле

Песков: Киев не ответил на предложение о переговорах без предварительных условий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал Песков.