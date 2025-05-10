Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал Песков.