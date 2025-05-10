Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа

«Мы против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана “ближневосточная ривьера”. Этот план неприемлем, и мы поэтому отвергли его и не можем принять этот план», — сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он раскритиковал и идею создания американской администрации в анклаве.
«Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа», — подчеркнул Аббас.
Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.