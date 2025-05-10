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AFP: Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня с Индией

По данным агентства, в ряде городов индийской союзной территории Джамму и Кашмир из-за беспилотников сообщили об отключении электроэнергии.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня на линии контроля с Индией. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило Agence France-Presse.

Об отключении электроэнергии сообщают в ряде городов индийской союзной территории Джамму и Кашмир из-за беспилотников.

В столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир городе Сринагар спустя несколько часов после объявления Индией и Пакистаном прекращении огня были слышны взрывы, сообщил ранее главный министр региона Омар Абдулла.