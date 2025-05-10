Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

В то же время канцлер Германии сообщил, что правительство ФРГ будет принимать решения о типе и объеме военной помощи Украине в тесном сотрудничестве с международными партнерами, однако дискуссии о конкретных поставках вооружений «будут выведены из поля зрения общественности». ~Мерц также уклонился от ответа на вопрос, одобрит ли он поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus, к чему ранее призывал, и отправку на Украину немецких военных.~