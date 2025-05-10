В МИД России посоветовали США привести в сознание Киев

Об это в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области 9 мая с украинской стороны.
«Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», — написал он.
По его словам, те кто реально ищет перемирия, не отвергают мирные предложения, даже если они не совсем совпадают с их желаниями.
Ранее стало известно, что заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате удара Украины по зданию правительства. Врачи выявили у него сотрясение и акубаротравму.