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Президент Буркина-Фасо попросил Россию о помощи с технологиями

Ибрагим Траоре попросил Владимира Путина помочь его стране с технологиями.

Глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре попросил Москву помочь его стране в области технологий. Соответствующее заявление он сделала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

10 мая Владимир Путин продолжает ряд встреч с главами иностранных государств, которые прибыли в Москву по случаю празднования 80-летия Победы.

Так, в ходе встречи, Траоре отметил, что у Африки есть определенные потребности в области оснащения и технологий. Он заявил, что именно Россия может помочь его стране с обменом опытом в области технологий.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о встрече Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса. Палестинский лидер выразил благодарность российскому президенту за поддержку его страны и заявил, что его народ «ощущает братское плечо России».