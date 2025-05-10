Президент Буркина-Фасо попросил Россию о помощи с технологиями

Глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре попросил Москву помочь его стране в области технологий. Соответствующее заявление он сделала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
10 мая Владимир Путин продолжает ряд встреч с главами иностранных государств, которые прибыли в Москву по случаю празднования 80-летия Победы.
Так, в ходе встречи, Траоре отметил, что у Африки есть определенные потребности в области оснащения и технологий. Он заявил, что именно Россия может помочь его стране с обменом опытом в области технологий.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о встрече Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса. Палестинский лидер выразил благодарность российскому президенту за поддержку его страны и заявил, что его народ «ощущает братское плечо России».