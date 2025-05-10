Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в беседе с CNN, что России необходимо обдумать предложение о перемирии на 30 дней с 12 мая. «Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие. Представитель Кремля задался вопросом, почему Киев не прекратит огонь хотя бы на это время, если он того хочет. В конце апреля Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все боевые действия с российской стороны останавливаются в период с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Впоследствии перемирие вступило в силу.