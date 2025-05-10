AFP: Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией

Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на индийский правительственный источник.
«Пакистаном было нарушено соглашение о прекращении огня, заключенное 10 мая с Индией», — говорится в сообщении.
При этом главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в Сринагаре.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении боевых действий. Переговоры между странами прошли при посредничестве США.