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AFP: Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией

Главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в Сринагаре.

Источник: Аргументы и факты

Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на индийский правительственный источник.

«Пакистаном было нарушено соглашение о прекращении огня, заключенное 10 мая с Индией», — говорится в сообщении.

При этом главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в Сринагаре.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении боевых действий. Переговоры между странами прошли при посредничестве США.