В МИД Индии заявили об «адекватном ответе» на нарушение перемирия

В ночь на 7 мая Индия объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире (находится под контролем Нью-Дели со времен раздела Британской Индии, но на нее претендует и Исламабад), в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели обвинил в произошедшем Пакистан.