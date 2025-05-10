Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Индии заявили об «адекватном ответе» на нарушение перемирия

Вооруженные силы Индии дают адекватный ответ на нарушение Пакистаном режима прекращении огня, заявил первый замглавы индийского МИДа Викрам Мисри. Его слова передает The Indian Express.

Источник: РБК

«За последние часы неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером. Вооруженные силы дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», — сказал он.

Мисри призвал Пакистан принять меры для устранения этих нарушений, добавив, что армии Индии поручили «решительно пресекать любые повторные атаки».

Прекращение огня между Индией и Пакистаном было объявлено с 17:00 по местному времени 10 мая. Изначально об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.

В 20:53 по местному времени (18:23 мск) главный министр территории Джамму и Кашмира Омар Абдулла на своей странице в социальной сети X сообщил о том, что в городе Сринагар были слышны взрывы.

«Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь», — написал он.

The Indian Express со ссылкой на источники написал, что Пакистан открыл огонь из стрелкового оружия и минометов в нескольких местах вдоль границы. В частности, по словам собеседников издания, атаке подвергся город Удхампур, а в штатах Джамму и Кашмир и Раджахстан заметили беспилотники.

В ночь на 7 мая Индия объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире (находится под контролем Нью-Дели со времен раздела Британской Индии, но на нее претендует и Исламабад), в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели обвинил в произошедшем Пакистан.

Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), которую Нью-Дели связывает с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» («Армия праведников», запрещена в России). Исламабад отверг обвинения в причастности к нападению и объявил о проведении крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» против Индии.