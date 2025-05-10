В МИД Индии заявили об «адекватном ответе» на нарушение перемирия

«За последние часы неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером. Вооруженные силы дают адекватный ответ на эти нарушения, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», — сказал он.
Мисри призвал Пакистан принять меры для устранения этих нарушений, добавив, что армии Индии поручили «решительно пресекать любые повторные атаки».
Прекращение огня между Индией и Пакистаном было объявлено с 17:00 по местному времени 10 мая. Изначально об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.
В 20:53 по местному времени (18:23 мск) главный министр территории Джамму и Кашмира Омар Абдулла на своей странице в социальной сети X сообщил о том, что в городе Сринагар были слышны взрывы.
«Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь», — написал он.
The Indian Express со ссылкой на источники написал, что Пакистан открыл огонь из стрелкового оружия и минометов в нескольких местах вдоль границы. В частности, по словам собеседников издания, атаке подвергся город Удхампур, а в штатах Джамму и Кашмир и Раджахстан заметили беспилотники.
В ночь на 7 мая Индия объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире (находится под контролем Нью-Дели со времен раздела Британской Индии, но на нее претендует и Исламабад), в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели обвинил в произошедшем Пакистан.
Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), которую Нью-Дели связывает с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» («Армия праведников», запрещена в России). Исламабад отверг обвинения в причастности к нападению и объявил о проведении крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» против Индии.