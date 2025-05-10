Европейский союз скоро поймет, что решить украинский конфликт на поле боя не получится, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
В беседе с ТАСС он отметил необходимость ведения переговоров с Россией.
«Мы должны вести переговоры с Россией, мы должны найти мирное решение, потому что иначе мы потеряем все», — сказал Блага.
Депутат напомнил, что в действительности у ЕС недостаточно сил ни в экономическом, ни в военном планах, чтобы продолжать наращивать напряженность конфликта.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия слышит со стороны Европы много противоречивых заявлений, носящих скорее конфронтационный характер.