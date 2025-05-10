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Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин 10 мая встретился с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент провел встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, переговоры состоялись в российской столице в Кремле.

Также сообщалось, что Путин провёл переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо прибыл в РФ, несмотря на угрозы и критику со стороны чиновников ЕС.