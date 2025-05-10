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Путин встретился с командующим ливийской армией Хафтаром

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, сообщил Кремль. Ранее переговоры с господином Хафтаром провел министр обороны Андрей Белоусов.

Источник: РИА "Новости"

Содержание переговоров президента с командующим ливийской армией Кремль не раскрывает. На опубликованном видео они пожали друг другу руки.

Пресс-служба ЛНА сообщала, что на встрече Халифы Хафтара и Андрея Белоусова стороны обсудили пути укрепления военного сотрудничества и последние региональные вопросы. В сообщении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), также говорится, что господин Белоусов выразил признательность командующему за обеспечение безопасности и стабильности в Ливии.