Путин встретился с командующим ливийской армией Хафтаром

Пресс-служба ЛНА сообщала, что на встрече Халифы Хафтара и Андрея Белоусова стороны обсудили пути укрепления военного сотрудничества и последние региональные вопросы. В сообщении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), также говорится, что господин Белоусов выразил признательность командующему за обеспечение безопасности и стабильности в Ливии.