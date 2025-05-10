В МИД России призвали США ограничить поставки оружия Украине

«Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы… Есть стремление к миру? Нужно приводить в сознание недоговороспособных и ограничивать им поставки средств ведения войны всеми доступными способами», — написал Родион Мирошник в Telegram-канале.