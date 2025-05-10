Мерц не сообщит публично о возможном решении поставить ракеты Taurus Киеву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не сообщил публично о возможном решении поставить ракеты Taurus Украине.
Во время визита в Киев он сообщил, что дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем будут выведены из публичного пространства при его руководстве.
По словам Мерца, интерес общественности к этой информации оправдан.
«То, какие шаги мы совместно предпринимаем для прекращения на Украине, не является предметом публичного обсуждения», — добавил он.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность контактов российского лидера Владимира Путина и Мерца.