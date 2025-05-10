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Мерц не сообщит публично о возможном решении поставить ракеты Taurus Киеву

Канцлер ФРГ признал, что общественный интерес к вопросу о поставках ракет Украине оправдан.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не сообщил публично о возможном решении поставить ракеты Taurus Украине.

Во время визита в Киев он сообщил, что дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем будут выведены из публичного пространства при его руководстве.

По словам Мерца, интерес общественности к этой информации оправдан.

«То, какие шаги мы совместно предпринимаем для прекращения на Украине, не является предметом публичного обсуждения», — добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность контактов российского лидера Владимира Путина и Мерца.