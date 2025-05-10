Владимир Путин встретился с командующим национальной армии Ливии Хафтаром

Президент России Владимир Путин по-прежнему в своём рабочем кабинете в Кремле, где продолжаются встречи с лидерами и представителями других государств, собравшихся в Москве по случаю празднования Дня Победы. Новая встреча российского лидера состоялась с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.