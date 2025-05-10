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Владимир Путин встретился с командующим национальной армии Ливии Хафтаром

Путин и командующий армией Ливии Хафтар встретились в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин по-прежнему в своём рабочем кабинете в Кремле, где продолжаются встречи с лидерами и представителями других государств, собравшихся в Москве по случаю празднования Дня Победы. Новая встреча российского лидера состоялась с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

«В Кремле состоялась встреча Президента России с Главнокомандующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Темы обсуждения Путина и Хафтара не указаны. Напомним, что до главнокомандующего ЛНА Путин встретился в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и многими другими.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, уже встретившийся с Путиным в Кремле и посетивший все праздничные мероприятия Дня Победы, отправился на поезде в Санкт-Петербург.