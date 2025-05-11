Макрон высказался о продолжении поставок оружия Украине

Также представитель Кремля отметил, что за время прекращения боевых действий украинская сторона может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить силы на линию фронта. Он добавил, что Соединенные Штаты и страны Европы продолжают поставлять вооружения каждый день.