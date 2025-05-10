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WSJ: ЕС грозит санкциями против «СП-2» при отказе России от перемирия

Глава ЕК уже обсудила возможные санкции против газопровода с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны, являющиеся союзниками Украины, предупредили о возможном введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2», если РФ откажется от 30-дневного прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила возможные санкции против газопровода с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС», — говорится в публикации.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному перемирию с Россией на 30 дней, которое может начаться уже с понедельника — 12 мая.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что России необходимо обдумать предложение о перемирии на 30 дней с 12 мая.

Он напомнил, что Владимир Путин ранее объявил трехдневное перемирие, и задался вопросом, почему Киев не прекратил огонь хотя бы на это время, если он того хочет.