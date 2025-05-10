Президент США Дональд Трамп совершенно прав в том, что Россию не нужно было исключать из «Большой восьмерки». Об этом в соцсетях заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее американский лидер назвал исключение РФ из G8 «крайне глупым» решением.
«Это противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и глав ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и развития конфликта. И Трамп совершенно прав», — уверен Филиппо.
Трамп ранее также выразил мнение, что конфликт на Украине мог не начаться, если бы РФ осталась членом G8.
Ранее Флориан Филиппо прокомментировал различия в праздновании Дня Победы в Российской Федерации и в Париже. Он отметил, что в этом день французский лидер Эммануэль Макрон здоровался со своими «воображаемыми друзьями».