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Путин проводит встречу с президентом Абхазии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

В предыдущий раз они виделись 5 марта. Та встреча состоялась после президентских выборов в Абхазии, где Гунба победил с результатом 54,73%.

43-летний Гунба стал шестым президентом Абхазии. Его предшественниками были Владислав Ардзинба (1994−2005), Сергей Багапш (2005−2011), Александр Анкваб (2011−2014), Рауль Хаджимба (2014−2020), Аслан Бжания (2020−2024).

Гунба высказывал Путину благодарность за помощь республике на протяжении многих лет. Путин же отмечал, что отношения между двумя странами «развиваются в духе дружбы и союзничества». Он высказывал надежду, что эти связи будут укрепляться и далее.