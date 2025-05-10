Путин проводит встречу с президентом Абхазии

В предыдущий раз они виделись 5 марта. Та встреча состоялась после президентских выборов в Абхазии, где Гунба победил с результатом 54,73%.
43-летний Гунба стал шестым президентом Абхазии. Его предшественниками были Владислав Ардзинба (1994−2005), Сергей Багапш (2005−2011), Александр Анкваб (2011−2014), Рауль Хаджимба (2014−2020), Аслан Бжания (2020−2024).
Гунба высказывал Путину благодарность за помощь республике на протяжении многих лет. Путин же отмечал, что отношения между двумя странами «развиваются в духе дружбы и союзничества». Он высказывал надежду, что эти связи будут укрепляться и далее.