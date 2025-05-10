Песков: Пресс-подход Путина по итогам встреч с лидерами не призван взорвать эфир

Он подчеркнул, что Сеть может «взорваться» от чего-угодно. Но у представителей Кремля такого намерения нет. Так Дмитрий Песков прокомментировал заявления, будто речь Владимира Путина на пресс-конференции «взорвет американский прайм-тайм».