Песков: Пресс-подход Путина по итогам встреч с лидерами не призван взорвать эфир

Российский лидер Владимир Путин вечером 10 мая проводит ряд встреч с иностранными гостями. Сейчас президент РФ ведет беседу с главой Абхазии Бадрой Гунбой. Кремль анонсировал целую серию встреч. Однако они не призваны «взорвать» Интернет. Так выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Сеть может «взорваться» от чего-угодно. Но у представителей Кремля такого намерения нет. Так Дмитрий Песков прокомментировал заявления, будто речь Владимира Путина на пресс-конференции «взорвет американский прайм-тайм».
«Мы ничего не собираемся взрывать», — подытожил пресс-секретарь.
Владимир Путин провел несколько встреч, в том числе с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Иностранный представитель прибыл в Москву по случаю Дня Победы.