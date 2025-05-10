Ван И: визит Си Цзиньпина в РФ имеет историческое значение

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию играет важную роль в формировании международной многосторонности и политической реструктуризации, что имеет историческое значение. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, подводя итоги поездки Си Цзиньпина.
По словам Ван И, как в Китае, так и за его пределами существует мнение, что данный визит укрепит комплексное стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в новой эпохе.
Он также отметил, что это событие будет способствовать совместной поддержке послевоенного международного порядка и многоуровневой многосторонности, а также реконструкции международной политической модели, что имеет значительное историческое значение.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию, во время которого посетил памятные мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ. Он отправился в Пекин. Борт Си Цзиньпина в российском воздушном пространстве сопровождали истребители ВКС РФ.