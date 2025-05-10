Песков отверг слухи о «взрыве» прайм-тайма во время предстоящего брифинга Путина

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — отметил Песков, комментируя слухи в соцсетях о том, что заявления президента на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».
Изначально Кремль запланировал пресс-подход Путина на вечер. Однако серия международных встреч президента затянулась и продолжается в настоящий момент.
Отметим, что этим вечером глава государства встретился иностранными политиками, включая президента Буркина-Фасо, главнокомандующего Ливийской национальной армией и палестинского коллегу Махмуда Аббаса. Сейчас российский лидер проводит встречу с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.