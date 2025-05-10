Путин согласился посетить Абхазию по приглашению президента Гунбы

Гунба 8 мая прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он присутствовал на Параде Победы на Красной площади в компании других иностранных гостей. Эта поездка стала для Гунбы первым официальным визитом в Россию после вступления в должность, а также первой встречей с Путиным.