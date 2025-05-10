Путин начал беседу с президентом Южной Осетии

Россия первой признала независимость республики. В 2008 году произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинская армия развернула боевые действия против Южной Осетии, в том числе находившихся на ее территории российских миротворцев, начав массированный обстрел Цхинвала. В ответ Россия ввела войска для защиты проживающих в регионе российских граждан, а к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ. 9 августа 2008 года в вооруженный конфликт вступила Абхазия, начав операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья. Операция России по «принуждению Грузии к миру» завершилась разгромом грузинских войск.