Президент Сербской Боснии и Герцеговины Додик не отказался от членства в БРИКС

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не отказывается от идеи членства в БРИКС. Он напомнил, что по соглашению РС БиГ имеет право на участие в международных объединениях. Однако государство все еще не признано суверенным, уточнил Милорад Додик в беседе с РИА Новости.
Чтобы попасть в БРИКС, по мнению президента РС БиГ, республике нужно внести корректировки в местное законодательство. Важно также согласовать внутренние документы с правилами сообщества.
«Мы продолжаем рассматривать эту возможность (вступления в БРИКС) и не отказываемся от этой идеи, но для этого необходимо предпринять много действий, чтобы мы в своем нынешнем статусе могли это осуществить. Мы посмотрим, в какой это может быть форме, мы хотим этого, но не всё зависит только от нас», — заключил Милорад Додик.
Президент РС БиГ принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы. Он посетил, в том числе, парад в Москве.