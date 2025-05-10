Президент Сербской Боснии и Герцеговины Додик не отказался от членства в БРИКС

«Мы продолжаем рассматривать эту возможность (вступления в БРИКС) и не отказываемся от этой идеи, но для этого необходимо предпринять много действий, чтобы мы в своем нынешнем статусе могли это осуществить. Мы посмотрим, в какой это может быть форме, мы хотим этого, но не всё зависит только от нас», — заключил Милорад Додик.