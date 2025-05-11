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Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией

В ходе состоявшейся встречи президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой были подтверждены планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Российский лидер заявил о готовности Москвы продолжать активное взаимодействие с Сухумом по ключевым направлениям.

Источник: Life.ru

«Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области», — подчеркнул Путин.

Особое внимание в переговорах было уделено перспективам экономического партнёрства. Российская сторона подтвердила намерение поддерживать социально-экономическое развитие республики, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Встреча президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Также в ходе встречи президент Абхазии лично пригласил российского лидера посетить республику.

«Спасибо большое, с удовольствием», — ответил Владимир Путин, приняв приглашение.

Напомним, Владимир Путин 10 мая продолжил серию встреч с иностранными политиками, начавшуюся в День Победы. Президент РФ принял лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, главнокомандующего Ливийской национальной армией и палестинского коллегу Махмуда Аббаса.