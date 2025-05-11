Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией

В ходе состоявшейся встречи президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой были подтверждены планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Российский лидер заявил о готовности Москвы продолжать активное взаимодействие с Сухумом по ключевым направлениям.