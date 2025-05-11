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Пресс-конференция Путина после встреч с мировыми лидерами. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию после встреч с мировыми лидерами, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины со Дня Победы.

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию после встреч с мировыми лидерами, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины со Дня Победы. В Москву приехали главы 27 государств.

С 7 по 10 мая Путин провел серию двусторонних переговоров, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином, президентами Вьетнама, Палестины, Бразилии и Сербии То Ламом, Махмудом Аббасом, Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Александром Вучичем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал состоявшиеся беседы как «очень хорошие».