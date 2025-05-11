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Макрон чмокнул Зеленского в щёку на прощание и показал видео поцелуя

Президент Франции Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского в щёку на прощание перед отъездом из Киева. Видео он опубликовал у себя в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Положитесь на нас, мой друг», — подписал Макрон видео с поцелуем.

Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского на прощание. Видео © X / Emmanuel Macron.

На кадрах видно, как французский лидер, словно на прощание с любимой, крепко обнимает Зеленского, похлопывает его по спине и целует в щёку. Необычный момент случился перед отъездом Макрона из Киева, где 10 мая прошёл так называемый «саммит коалиции желающих».

Напомним, что на саммите присутствовали и другие европейские лидеры — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск. После встречи «коалиция желающих» объявила о готовности Киева к тридцатидневному перемирию. В Кремле заявили, что Москва рассмотрит это предложение.