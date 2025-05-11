Макрон чмокнул Зеленского в щёку на прощание и показал видео поцелуя

«Положитесь на нас, мой друг», — подписал Макрон видео с поцелуем.
Эмманюэль Макрон поцеловал Владимира Зеленского на прощание. Видео © X / Emmanuel Macron.
На кадрах видно, как французский лидер, словно на прощание с любимой, крепко обнимает Зеленского, похлопывает его по спине и целует в щёку. Необычный момент случился перед отъездом Макрона из Киева, где 10 мая прошёл так называемый «саммит коалиции желающих».
Напомним, что на саммите присутствовали и другие европейские лидеры — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск. После встречи «коалиция желающих» объявила о готовности Киева к тридцатидневному перемирию. В Кремле заявили, что Москва рассмотрит это предложение.