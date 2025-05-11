Макрон чмокнул Зеленского в щёку на прощание и показал видео поцелуя

На кадрах видно, как французский лидер, словно на прощание с любимой, крепко обнимает Зеленского, похлопывает его по спине и целует в щёку. Необычный момент случился перед отъездом Макрона из Киева, где 10 мая прошёл так называемый «саммит коалиции желающих».