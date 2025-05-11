Новости СВО. Армия России вошла в Новосергеевку, ВСУ нарушают перемирие, Зеленский выдвигает условия РФ, 11 мая

Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По данным Axios, главарь киевского режима выдвинул условие для того, чтобы диалог начался. Он требует 30-дневного перемирия. Такой пункт есть и в мирном плане, разработанном представителями Европы, США и Украины. Его планируют в ближайшее время передать в Москву. Всего в нём содержится 22 пункта. В это же время европейские страны предъявляют ультиматум России.