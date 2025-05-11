Макрон допустил возможность размещения западных военных на Украине

По его словам, речь может идти о нескольких тысячах солдат, но не о сотнях тысяч. Главная цель заключается не в численности, а в том, чтобы продемонстрировать готовность обеспечить поддержку в качестве резервных сил, как в воздухе, так и на стратегических позициях вдали от линии фронта.