Макрон допустил возможность размещения западных военных на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности размещения нескольких тысяч западных военных на территории Украины. В интервью газете Le Parisien он отметил, что «ключевым элементом является наличие войск на Украине».
По его словам, речь может идти о нескольких тысячах солдат, но не о сотнях тысяч. Главная цель заключается не в численности, а в том, чтобы продемонстрировать готовность обеспечить поддержку в качестве резервных сил, как в воздухе, так и на стратегических позициях вдали от линии фронта.
Интервью с французским лидером было проведено в пятницу во время его поездки из Польши на Украину. Ранее телеканал TF1 также опубликовал беседу с Макроном, в которой он подчеркнул, что размещение тысяч или сотен тысяч европейских военных на Украине не имеет смысла.
Ранее Макрон высказывал мнение, что размещение значительного военного контингента стран Запада на Украине не имеет смысла для обеспечения безопасности страны.