Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил, «взорвет» ли Путин на пресс-конференции американский прайм-тайм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления российского лидера Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления российского лидера Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».

В комментарии журналисту Александру Юнашеву он заявил, что Россия «не собирается ничего взрывать».

— Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать, — процитировал корреспондент пресс-секретаря в Telegram-канале.

РФ обдумает поступившее предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом 10 мая сообщил Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин несколько дней назад уже объявлял перемирие на три дня в честь 80-летнего юбилея Победы.

9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду. 10 мая Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министрами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском пригрозили РФ за ее нежелание принять условия Киева по перемирию.