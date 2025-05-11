Песков сообщил, «взорвет» ли Путин на пресс-конференции американский прайм-тайм

9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду. 10 мая Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министрами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском пригрозили РФ за ее нежелание принять условия Киева по перемирию.