Песков сообщил, «взорвет» ли Путин на пресс-конференции американский прайм-тайм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что заявления российского лидера Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции «взорвут американский прайм-тайм».
В комментарии журналисту Александру Юнашеву он заявил, что Россия «не собирается ничего взрывать».
— Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать, — процитировал корреспондент пресс-секретаря в Telegram-канале.
РФ обдумает поступившее предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом 10 мая сообщил Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин несколько дней назад уже объявлял перемирие на три дня в честь 80-летнего юбилея Победы.
9 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду. 10 мая Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министрами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском пригрозили РФ за ее нежелание принять условия Киева по перемирию.