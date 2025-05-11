Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной брифинг Путина. Онлайн

Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия Победы. «Газета.Ru» ведет онлайн с мероприятия.

Источник: Газета.Ру

0:50 Журналисты ждут уже несколько часов.

0:40 Тем временем истек срок действия перемирия, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

0:30 Выступление Путина начнется в ближайшее время.

0:20 Путин завершил серию международных встреч, сообщил его помощник Ушаков.

0:17 Заявление Путина будет «содержательным», пообещал Песков.

0:15 Путин сделает заявление по итогам четырех дней работы, вопросы журналистов не предусмотрены, сообщил Песков.

0:10 Журналисты ждут Путина в Малахитовом фойе.

0:05 Владимир Путин встречается с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

23:52 Из-за огромного количества встреч пресс-подход перенесли за полночь.

23:49 10 мая Владимир Путин успел встретиться с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

23:40 Песков — о слухах, что выступление президента «взорвет американский прайм-тайм»: «Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать».

23:39.

23:28 «Все уверены, что разговор будет про Украину. Хотя Владимир Путин, без сомнения, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам. Но тема перемирия — это то, что, конечно, заботит самих журналистов прежде всего», — пиcал «Ъ» перед выступлением главы государства.

23:26 Как сообщил спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников, Владимир Путин встретится не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных телекомпаний, в частности CNN, NBC и BBC.

21:10 Уже состоявшиеся переговоры Путина с рядом иностранных лидеров Песков назвал «очень хорошими».

21:05 «По итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ», — так анонсировал днем 10 мая эту встречу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

21:00 Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию со встречи Владимира Путина с журналистами.