Ночной брифинг Путина. Онлайн

23:28 «Все уверены, что разговор будет про Украину. Хотя Владимир Путин, без сомнения, захочет подвести итоги четырехдневным встречам и торжествам. Но тема перемирия — это то, что, конечно, заботит самих журналистов прежде всего», — пиcал «Ъ» перед выступлением главы государства.