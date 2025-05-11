«Как бесов корёжит»: Кому Великая Победа, а кому перемога

Хотя это я забежал вперёд. Дональд наш, отец родной, ногой попирающий небо и головой упирающийся в гору (или там не так было?), также объявил о том, что хуситы капитулировали перед его запредельной мощью и внеземной красотой. Хуситы, правда, оказались не в курсе и уже после этого опять успешно обстреляли аэропорт Бен-Гуриона в Израиле. Но когда Донни смущали такие мелочи? Сказано «перемога» — молчи и восхищайся, стараясь не хихикать слишком громко в процессе.