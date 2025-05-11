Закончился срок объявленного Россией перемирия в честь юбилея Победы

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о начале перемирия в конце апреля. Однако 3 мая Владимир Зеленский отверг это предложение. Однако Украина решила соблюдать его негласно. По данным Минобороны России на 10 мая, несмотря на объявленное перемирие, украинские силы не прекратили боевые действия против российских войск. Зафиксировали 9 318 нарушений режима прекращения огня.