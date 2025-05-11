Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров

Обсуждаемая сделка может выйти за рамки сугубо ирано-американского двустороннего соглашения, отчасти или полностью повторив состав участников заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки, формально регулирующей ядерную программу Ирана): глава иранского МИД в ходе недавних визитов в Россию и Китай говорил о возможном участии этих стран в соглашении, а также упоминал о своей готовности посетить столицы стран «Евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) — других членов СВПД. Таким образом, если поездки состоятся, Аракчи посетит все страны-участницы подходящей к концу «ядерной сделки», что может свидетельствовать о важности их роли в будущей договоренности.