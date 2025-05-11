Песков: Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги четырех дней переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что «итог этих четырех рабочих дней будет озвучен в заявлении президента». Однако, учитывая, что время уже близится к первому часу ночи, вопросы от журналистов не предусмотрены.
Песков также добавил, что Путин сделает комментарии по поводу торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Заявление будет содержательным», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию.