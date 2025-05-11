Марафон переговоров: с лидерами каких государств провел встречи Путин

Хотя объемы товарооборота между двумя странами пока остаются незначительными, существует хороший потенциал для расширения сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, геологоразведку и сельское хозяйство;Россия оказывает необходимую поддержку Зимбабве, предоставляя помощь по мере необходимости. В частности, в прошлом году было поставлено порядка 25 тысяч тонн пшеницы и несколько тысяч тонн удобрений;Москва и Хараре занимают схожие либо идентичные позиции по большинству вопросов глобальной повестки дня;Российская сторона высоко ценит поддержку со стороны Зимбабве по ряду инициатив на площадках ООН и других международных организациях;Путин предложил рассмотреть конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия;Россия рассчитывает на участие Зимбабве во второй министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», которая пройдет в конце текущего года;Глава российского государства выразил благодарность Мнангагве за личное присутствие на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.