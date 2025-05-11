Марафон переговоров: с лидерами каких государств провел встречи Путин

Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина длились 3,5 часа.
В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Беседа лидеров продолжалась примерно три с половиной часа. Встреча проходила как в узком, так и в расширенном формате. Кроме того, Путин 10 мая в Москве провел еще несколько двусторонних встреч. Среди участников — лидеры Палестины, Зимбабве, Вьетнама, Лаоса, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии.
Эти встречи стали заключительными среди тех, которые российский лидер провел с главами других мировых государств. В частности, с китайским лидером Си Цзиньпинем, с председателем правительства Словакии Робертом Фицо и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. О чем Путин говорил с иностранными лидерами, которые посетили РФ на 9 мая — в материале URA.RU.
Встречи Путина с лидерами государств 7 мая.
Во время каждой из встреч Владимир Путин поднимал вопрос о грядущем праздновании 80-летия Победы, отмечая значимость вклада каждой страны в достижение этого исторического события. В свою очередь, зарубежные руководители особо выделяли ключевую роль Советского Союза в обеспечении победы во Второй мировой войне.
Беседа с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Во время встречи Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерствеФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Во время двухчасовых переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро глава российского государства Владимир Путин отметил, что между Россией и Венесуэлой осуществляется взаимодействие в таких сферах, как энергетика, фармацевтика и транспорт. После чего лидеры двух стран заключили соглашение, предусматривающее стратегическое партнерство и расширение сотрудничества между двумя государствами. Также Мадуро рассказал о крепкой дружбе Венесуэлы и России. Он отметил, что отношения между двумя странами прошли проверку временем.
Встреча Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес по итогам встречи рассказал, что Россия проявляет заинтересованность в экономической ситуации на Кубе. Он отметил, что соответствующие вопросы были затронуты в рамках визита кубинской делегации, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Москве.
«Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду», — написал политик в соцсети X.
Встреча с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Взаимодействие РФ и Монголии имеет большое внешнеполитическое значение для Москвы, заявил ПутинФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В начале переговоров с Хурэлсухом Владимир Путин отметил, что в 2024 году исполнилось 85 лет «нашей общей победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». Памятная дата, на которую обращалось внимание и во время визита российского президента в Монголию в сентябре прошлого года. Путин подчеркнул, что в России высоко ценят сотрудничество с Монголией как в период Великой Отечественной войны, так и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году.
Президент России отметил, что укрепление сотрудничества с Улан-Батором занимает важное место во внешнеполитической стратегии Москвы. Он подчеркнул, что российская сторона последовательно реагирует на обращения Монголии по ключевым вопросам, включая сферу энергетики. Путин отметил, что в 2024 году товарооборот между двумя государствами увеличился на 17,5%, а за первые два месяца 2025 года этот показатель превысил 25%.
Беседа с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Во время переговоров Путин подчеркнул, что развитие сотрудничества с африканскими государствами является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса России. Глава государства заявил о готовности российской стороны увеличить количество мест в высших учебных заведениях для студентов из Республики Конго. В настоящее время российские вузы принимают около 750 конголезских студентов, при этом для них ежегодно предоставляется порядка 250 государственных стипендий. Несмотря на то что объем двусторонней торговли между Россией и Конго остается на невысоком уровне, стороны продолжают прилагать усилия для его расширения, отметил российский лидер.
Встречи Путина с лидерами государств 8 мая.
Российско-китайские переговоры.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПро Великую Победу и партнерство на годы вперед: как прошла встреча Путина и Цзиньпина.
По результатам переговоров в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, посвященное дальнейшему укреплению всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, которые вышли на новый этап развития. Встреча лидеров продолжалась три с половиной часа, после чего для представителей СМИ состоялась пресс-конференция. Путин также отметил, что Китай занимает первое место по товарообороту с Россией, достигнув в 2024 году рекорда в 245 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Россия является одним из ведущих торговых партнеров Китая.
Встречи Путина с лидерами государств 9 мая.
Беседа с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Во время переговоров глава Бразилии подчеркнул, что целью его визита в Москву является развитие стратегического сотрудничества с РФ. Во время встречи он отметил, что его приезд в Россию спустя 15 лет символизирует возвращение Бразилии и России к реализации совместных инициатив в рамках двустороннего сотрудничества.
Лула да Силва подчеркнул, что между двумя странами существуют перспективы для расширения торгово-экономического сотрудничества, а также значительный потенциал увеличения объемов взаимной торговли. Как итог, он отметил, что Россия и Бразилия планируют вновь начать работу комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству.
Переговоры с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.
Встреча глав РФ и Египта длилась 1,5 часаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Встреча Путина с лидером Египта АбдельФаттахом Сиси в Кремле длилась почти полтора часа. Российский лидер рассказал, что объем товарооборота между Россией и Египтом в прошлом году увеличился на 33% и достиг исторического максимума в 9 миллиардов долларов. Он отметил, что в настоящее время продолжается работа российско-египетской межправительственной комиссии, а также реализуются масштабные двусторонние проекты. Глава государства рассказал, что сотрудничество между Россией и Египтом демонстрирует устойчивую положительную динамику.
Президент Египта, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за оказанное радушие и гостеприимство. Помимо этого, он поздравил Владимира Путина и народ России с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав «всегда отмечать победу».
Беседа с Президентом Сербии Александром Вучичем.
По словам Вучича, стороны во время переговоров уделяли особое внимание вопросам военно-технического сотрудничестваФото: Роман Наумов © URA.RU.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Сербии за проведение самостоятельной и суверенной внешней политики. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Путин заявил, что Россия продолжает выступать гарантом безопасности Сербии, обеспечивая примерно 85% ее энергетических потребностей. Президент также отметил, что «Газпром» стабильно снабжает сербский рынок газом и регулярно поставляет дополнительные объемы сверх предусмотренных контрактами.
Сам Вучич после встречи рассказал журналистам, что в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы военно-технического сотрудничества, уделив внимание действующим соглашениям в этой сфере. Также были затронуты перспективы дальнейшего взаимодействия, предполагающие поиск форматов, отвечающих интересам Москвы и Белграда и учитывающих современную геополитическую ситуацию.
Встреча с Председателем Правительства Словакии Робертом Фицо.
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо продолжалась менее одного часа. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, затронули вопросы, связанные с событиями Второй мировой войны и сохранением исторической памяти. Кроме того, Роберт Фицо выразил критические замечания в адрес Евросоюза. В частности, Путин поддержал формирующийся в Европе военный альянс в противовес НАТО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поддержал создание анти-НАТО в Европе.
Руководители стран рассмотрели инициативу словацкого премьера, касающуюся установки памятника маршалу Ивану Коневу на территории республики, войска которого освободили Чехословакию во времена Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин охарактеризовал данное предложение как весьма достойное и благородное. В свою очередь, Фицо выразил признательность советским солдатам от имени своей страны. Он также подчеркнул, что Братислава выступает против создания нового «железного занавеса» в Европе. По мнению Фицо, антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, оказываются неэффективными и лишь приносят ущерб европейским государствам.
Беседа с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули успешное развитие гуманитарного сотрудничества двух странФото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz.
В рамках переговоров участники обсудили перспективы развития и углубления всестороннего стратегического партнерства и союзнических связей между Узбекистаном и Россией, опираясь на соглашения, достигнутые в ходе визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года. Руководители обеих стран также акцентировали важность ускорения работы над проектами в ключевых секторах экономики, а также подчеркнули необходимость активизации сотрудничества между регионами.
Заключительные встречи Путина 10 мая.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая в Москве запланировал провести шесть отдельных двусторонних переговоров. Среди его собеседников — президент Государства Палестина Махмуд Аббас, а также главы Лаоса, Буркина-Фасо, Зимбабве, Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«10 мая у президента запланировано еще шесть двухсторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень-очень поздно вечером в субботний день. На этом международный марафон планируется завершить. Вы сами можете судить, что празднование 80-летия великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире», — сказал Ушаков. Его слова передают РИА Новости.
Встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Путин пообщался с Махмудом АббасомФото: Роман Наумов © URA.RU.
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы, связанные с положением в секторе Газа, а также возможности урегулирования палестино-израильского конфликта. Встреча проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного событиями октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС осуществили нападение на израильские территории, что привело к началу военной операции Израиля в Газе.
Путин и Аббас регулярно поддерживают рабочие контакты по вопросам ближневосточного урегулирования. В прошлом году лидеры встречались дважды: в Ново-Огарево в августе, а также в октябре в рамках саммита БРИКС, прошедшего в Казани.
Беседа с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Путин встретился с Эммерсоном Дамбудзо МнангагвойФото: Софья Сандурская/ТАСС.
В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. В ходе беседы российский лидер заявил, что Зимбабве рассматривается Россией как надежный партнер на африканском континенте. Основные тезисы встречи:
Хотя объемы товарооборота между двумя странами пока остаются незначительными, существует хороший потенциал для расширения сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, геологоразведку и сельское хозяйство;Россия оказывает необходимую поддержку Зимбабве, предоставляя помощь по мере необходимости. В частности, в прошлом году было поставлено порядка 25 тысяч тонн пшеницы и несколько тысяч тонн удобрений;Москва и Хараре занимают схожие либо идентичные позиции по большинству вопросов глобальной повестки дня;Российская сторона высоко ценит поддержку со стороны Зимбабве по ряду инициатив на площадках ООН и других международных организациях;Путин предложил рассмотреть конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия;Россия рассчитывает на участие Зимбабве во второй министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», которая пройдет в конце текущего года;Глава российского государства выразил благодарность Мнангагве за личное присутствие на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве.
В свою очередь президент Зимбабве подтвердил стремление своей страны к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией. Он также подчеркнул историческую роль советского народа в победе над фашизмом 80 лет назад.
Переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
Путин побеседовал с То ЛамомФото: Гавриил Григоров/ТАСС.
Переговоры между Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, состоявшиеся в Кремле, длились примерно три часа. Встреча проходила как в расширенном, так и в узком составе. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе меморандум о сотрудничестве между Россией и Вьетнамом в туристической сфере, рассчитанный до 2030 года.
Путин подчеркнул намерение России и Вьетнама развивать взаимодействие в области обороны. В ходе переговоров он также процитировал строки из песни о Рабоче-крестьянской Красной армии «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней».
Встреча с главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
Ключевые высказывания Владимира Путина:
Российско-буркинийские отношения носят дружеский характер. Несмотря на скромные объемы двустороннего товарооборота, наблюдается его рост, который, по мнению российского лидера, необходимо поддерживать. Москва уделяет особое внимание гуманитарной поддержке Буркина-Фасо: в 2024—2025 учебных годах Россия в два раза увеличила количество образовательных квот для студентов из этой африканской страны. Российская сторона продолжит оказывать содействие Уагадугу в восстановлении законности и конституционного порядка, а также поддерживать борьбу с радикальными вооруженными группировками, сохраняющими присутствие в отдельных регионах республики. Путин выразил благодарность Ибрагиму Траоре за участие в торжествах по случаю юбилея Победы, прошедших в Москве.
Основные тезисы президента Буркина-Фасо:
По словам Траоре, несмотря на введенные против России санкции, страна сохраняет значимое положение на мировой арене, что находит отклик и в Уагадугу. Он подчеркнул стремление Буркина-Фасо к активному развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в поиске новых форм взаимодействия. Траоре обратился к российскому лидеру с просьбой оказать помощь в передаче технологий и обмене опытом для нужд своей страны.