Путин: РФ продолжит помогать Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами РХТУ в Москве высказался о российском экспериментальном подвижном грунтовом ракетном комплексе «Орешник». По его словам, от этого комплекса содрогается весь мир.