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Путин: РФ продолжит помогать Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Путин провел встречу с президентом Буркина-Фасо.

Источник: Аргументы и факты

Россия продолжит оказывать поддержку Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые продолжают действовать в некоторых регионах страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо», — отметил Путин на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Президент Траоре прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он присутствовал на параде Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами РХТУ в Москве высказался о российском экспериментальном подвижном грунтовом ракетном комплексе «Орешник». По его словам, от этого комплекса содрогается весь мир.