Белоусов провел совещания с генералами африканских стран

Андрей Белоусов сказал Кристоферу Гвабине Мусе, что Россия рассматривает Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте. Тот ответил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией. «Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности», — сказал генерал.