Песков анонсировал речь Путина об итогах Дня Победы и назвал ее содержательной

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступит с речью об итогах мероприятий, посвященных Дню Победы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление будет содержательным. Об этом он сообщил собравшимся журналистам.
Дмитрий Песков также уточнил, что в ходе заявления Владимир Путин не будет отвечать на вопросы прессы. Это связано с поздним временем выступления. Перед речью российский лидер провел ряд встреч, которые затянулись до половины первого ночи.
«По итогам этих четырех рабочих дней Владимир Путин сделает заявление, но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», — подытожил Дмитрий Песков.
Перед пресс-конференцией президента России в западных СМИ появились сообщения о новой стратегии Европы по урегулированию украинского конфликта. Лидеры ЕС и бывший комик Владимир Зеленский 10 мая обсудили готовящийся ультиматум РФ. Кроме того, стало известно о коллективном предложении Запада о 30-дневном перемирии.