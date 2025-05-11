«Несмотря на шантаж»: Путин отметил мужество европейских лидеров, приехавших в Москву

— Несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства в Москву, приехали лидеры европейских стран: Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Мы понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались, и искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, сражавшимся и за свой отчий дом, и за избавление от «коричневой чумы» всего мира, — сказал президент в заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.