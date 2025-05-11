Несмотря на угрозы и шантаж, лидеры европейских государств приехали на юбилей Победы, Российская Федерация ценит их мужество. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
— Несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия, вплоть до перекрытия воздушного пространства в Москву, приехали лидеры европейских стран: Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Мы понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались, и искренне ценим их политическое мужество, твердую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, сражавшимся и за свой отчий дом, и за избавление от «коричневой чумы» всего мира, — сказал президент в заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле.
9 мая в Кремле завершились переговоры Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, продлившиеся около часа. Они обсудили предложение словацкого премьера установить в республике памятник маршалу Ивану Коневу.
Фицо прилетел в Москву, несмотря на критику и предостережения со стороны руководства Евросоюза, включая угрозы «последствиями» от главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Помимо этого, ранее Фицо в рамках переговоров с Путиным выступил с заявлением о том, что словацкая сторона готова использовать свое право вето на запрет поставок энергоресурсов из РФ в Европу.